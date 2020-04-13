Жительница Ленинска-Кузнецкого погибла из-за непотушенной сигареты

13 Апр 2020 2020-04-13T08:16:24+03:00

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Пожилая женщина погибла при пожаре, который произошел вечером 12 апреля в Ленинске-Кузнецком. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

69-летняя жительница одного из многоэтажных домов в Ленинске-Кузнецком в последние дни злоупотребляла спиртным. Днем 12 апреля она попросила у соседей сигарету и ушла домой. А вечером соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

Звонок поступил на пульт диспетчера около 22.20. На место ЧП тут же выдвинулись три единицы техники и 10 человек. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на втором этаже шел дым.

- Общая площадь пожара составила пять квадратных метров, обгорел диван, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

А после того как пожар был потушен, возле дивана обнаружили тело 69-летней хозяйки квартиры.

- По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - По факту случившегося проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU