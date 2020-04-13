13 Апр 2020 2020-04-13T08:43:41+03:00

Тринадцатый заболевший: коронавирус подтвердился еще у одного кузбассовца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперативном штабе сообщили о состоянии пациента

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Еще у одного кузбассовца подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Он стал 13-м заболевшим в регионе.

По данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Кузбассе увеличилось число заболевших.

- Еще у одного пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Он изолирован, его состояние стабильное, - сообщает оперативный штаб.

Также сейчас в инфекционных больницах региона находятся еще девять человек, у которых диагноз подтвердился ранее. В общей сложности число заболевших достигло 13, при этом трое из них уже прошли курс лечения и выписаны из больницы.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 3522 человека, - также сообщили в оперативном штабе. - Подавляющее большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

Напомним, в общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент выписан 9 апреля. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке. Шестой и седьмой случаи выявлены в Кемерове 7 апреля. 9 апреля стало известно о еще четверых заболевших. А 11 апреля в инфекционной больнице Кемерова подтвердился диагноз еще у одного пациента. О 13-м заболевшем стало известно 13 апреля.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU