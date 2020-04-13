Центр отраслевой экспертизы РСХБ ожидает, что страну ждет дезурбанизация

13 Апр 2020 2020-04-13T08:07:08+03:00

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По мнению экспертов Центра отраслевой экспертизы РСХБ, стремление горожан к переезду в село и деревню пока носит локальный характер, однако после окончания периода потрясений в экономике специалисты отмечают, что может возникнуть тренд на переселение в сельскую местность.

По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, 2 - 3 миллиона человек могут в течение нескольких лет вернуться в сельскую местность. И это только с учетом имеющейся инфраструктуры. Если же принимать в расчет дальнейшее инфраструктурное развитие и более длительные сроки, то российское село обладает практически неограниченным потенциалом для возвращения населения.

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