13 Апр 2020 2020-04-13T08:22:04+03:00

Пенсионеров и хронически больных рекомендуют отстранить от работы в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, специалисты рекомендуют на время отстранить от работы. Эта мера должна обеспечить им безопасность во время эпидемии коронавируса.

Из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе главный санитарный врач региона рекомендовал руководителям предприятий сделать все возможное, чтобы страшное заболевание не распространялось. Помимо обязательной уборки и дезинфекции, социального достанцирования и замеров температуры у сотрудников есть и то, которое касается особенно уязвимых людей.

- Рекомендовать временно отстранить от работы или перевести на дистанционную форму работы лиц из группы риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных.

Напомним, в общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент выписан 9 апреля. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке. Шестой и седьмой случаи выявлены в Кемерове 7 апреля. 9 апреля стало известно о еще четверых заболевших. А 11 апреля в инфекционной больнице Кемерова подтвердился диагноз еще у одного пациента. О 13-ом заболевшем стало известно 13 апреля.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU