Два кузбассовца погибли в ДТП с ВАЗом и грузовиком
Вечером 12 апреля в Кузбассе произошло смертельное ДТП. При столкновении отечественной легковушки и грузового автомобиля погибли мужчина и женщина.
Два кузбассовца погибли в ДТП с ВАЗом и грузовиком.Видео: vk.com, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)"
Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь двух человек, случилось около 21.00 в воскресенье, 12 апреля, на 26-м километре автодороги Яя - Анжеро-Судженск - Ижморский. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП.
- Предварительно установлено, что 26-летний житель Анжеро-Судженска, управляя автомобилем ВАЗ-21093, совершил наезд на стоявший на обочине Nissan Diesel, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 27-летняя пассажирка ВАЗа от полученных травм скончались.
В ближайшее время сотрудникам полиции предстоит установить обстоятельства и причины, приведшие к трагедии. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU