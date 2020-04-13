2020-04-13T11:42:45+03:00
Происшествия

Два кузбассовца погибли в ДТП с ВАЗом и грузовиком

Авария произошла на въезде в Яю [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Два кузбассовца погибли в ДТП с ВАЗом и грузовиком. ФОТО: кадр видео vk.com, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)"Два кузбассовца погибли в ДТП с ВАЗом и грузовиком. ФОТО: кадр видео vk.com, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)"
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Вечером 12 апреля в Кузбассе произошло смертельное ДТП. При столкновении отечественной легковушки и грузового автомобиля погибли мужчина и женщина.

Два кузбассовца погибли в ДТП с ВАЗом и грузовиком.Видео: vk.com, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)"

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь двух человек, случилось около 21.00 в воскресенье, 12 апреля, на 26-м километре автодороги Яя - Анжеро-Судженск - Ижморский. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП.

- Предварительно установлено, что 26-летний житель Анжеро-Судженска, управляя автомобилем ВАЗ-21093, совершил наезд на стоявший на обочине Nissan Diesel, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 27-летняя пассажирка ВАЗа от полученных травм скончались.

В ближайшее время сотрудникам полиции предстоит установить обстоятельства и причины, приведшие к трагедии. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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