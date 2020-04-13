13 Апр 2020 2020-04-13T11:44:41+03:00

Для предприятий Кузбасса открыли горячую линию по заказу масок и антисептиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Об этом сообщили в областном министерстве промышленности

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В министерстве промышленности Кузбасса заработала горячая линия для предприятий и организаций по массовому заказу продукции, необходимой для борьбы с распространением коронавируса.

Заказ по телефону 8-961-707-77-53 может оформить любая организация.

Сейчас около 30 предприятий Кузбасса увеличили или переориентировали производство. Промышленные предприятия выпускают дезинфицирующие средства и растворы, оборудование для распыления дезинфицирующих средств. Предприятия легкой промышленности изготавливают маски лицевые из марли, бязи, нетканого, трикотажного полотна и других материалов.

- Организации Кузбасса, заинтересованные в выпуске и реализации продукции для защиты и профилактики распространения коронавируса с возможностью выхода на рынки соседних регионов, также могут заявить о себе по номеру телефона горячей линии, - сообщили в правительстве Кузбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU