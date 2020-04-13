Для предприятий Кузбасса открыли горячую линию по заказу масок и антисептиков
В министерстве промышленности Кузбасса заработала горячая линия для предприятий и организаций по массовому заказу продукции, необходимой для борьбы с распространением коронавируса.
Заказ по телефону 8-961-707-77-53 может оформить любая организация.
Сейчас около 30 предприятий Кузбасса увеличили или переориентировали производство. Промышленные предприятия выпускают дезинфицирующие средства и растворы, оборудование для распыления дезинфицирующих средств. Предприятия легкой промышленности изготавливают маски лицевые из марли, бязи, нетканого, трикотажного полотна и других материалов.
- Организации Кузбасса, заинтересованные в выпуске и реализации продукции для защиты и профилактики распространения коронавируса с возможностью выхода на рынки соседних регионов, также могут заявить о себе по номеру телефона горячей линии, - сообщили в правительстве Кузбасса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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