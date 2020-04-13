13 Апр 2020 2020-04-13T11:47:53+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось до 14. Фото: стопкоронавирус.рф

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В Кузбассе до 14 человек увеличилось число зараженных коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, сейчас в больницах находятся уже 11 человек. Трое пациентов, заболевших ранее, выписаны и находятся дома.

Напомним, что еще по состоянию на 11.00 оперативный межведомственный штаб области сообщал о 13 случаях заражения в регионе. В стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 3522 человека. Большинство из них вернулось из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU