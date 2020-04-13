Больной коронавирусом появился в третьем кузбасском городе

13 Апр 2020 2020-04-13T12:04:49+03:00

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В третьем кузбасском городе зафиксирован заболевший коронавирусом. Если раньше случаи заболевания отмечались в Кемерове и Новокузнецке, то теперь в список городов попал Мариинск.

В начале апреля из Москвы в Мариинск прибыли два человека. Обоих тут же отправили на домашнюю самоизоляцию. А 10 апреля стало известно, что эти жители Мариинска летели в одном самолете с зараженным коронавирусом. После этого у обоих изолированных взяли анализы, и у одного из них тест подтвердил наличие инфекции.

- Положительный результат подтвердился у одного человека. Он сразу был госпитализирован в инфекционную больницу города Кемерово. Больной получает медицинскую помощь в полном объеме. Его состояние удовлетворительное, - сообщил глава Мариинска Александр Кривцов.

У второго жителя Мариинска тест показал отрицательный результат. Сначала он находился в инфекционном отделении Мариинской городской больницы, однако после повторных анализов его направили в инфекционную больницу Кемерова.

Напомним, в общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент выписан 9 апреля. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке. Шестой и седьмой случаи выявлены в Кемерове 7 апреля. 9 апреля стало известно о еще четверых заболевших. А 11 апреля в инфекционной больнице Кемерова подтвердился диагноз еще у одного пациента. О 13-м и 14-м заболевших стало известно 13 апреля.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU