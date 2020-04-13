В Кузбассе скончался известный журналист

13 Апр 2020 2020-04-13T12:06:50+03:00

На 67-м году жизни ушел Дмитрий Шагиахметов

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В Кузбассе 11 апреля скончался известный журналист Дмитрий Шагиахметов. Ему было 66 лет.

Дмитрий Маратович родился 22 февраля 1954 года в городе Болотное Новосибирской области. Закончил новосибирскую физико-математическую школу. После срочной службы в ВС и окончания факультета РГФ Кемеровского госуниверситета работал директором школы, председателем сельского Совета.

В профессиональную журналистику Дмитрий Шагиахметов пришел в 1983 году. В 1989 году вместе с коллегами создал первое в СССР неподконтрольное компартии легальное издание - «Нашу газету», которую и возглавляя до последнего.

- Прощание - во вторник, 14 апреля, с 12.00 до 13.00, в Большом зале ритуального комплекса на улице Баумана, 2 в Кемерове, - сообщили в Кемеровском областном союзе журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU