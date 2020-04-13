В Кузбассе скончался известный журналист
В Кузбассе 11 апреля скончался известный журналист Дмитрий Шагиахметов. Ему было 66 лет.
Дмитрий Маратович родился 22 февраля 1954 года в городе Болотное Новосибирской области. Закончил новосибирскую физико-математическую школу. После срочной службы в ВС и окончания факультета РГФ Кемеровского госуниверситета работал директором школы, председателем сельского Совета.
В профессиональную журналистику Дмитрий Шагиахметов пришел в 1983 году. В 1989 году вместе с коллегами создал первое в СССР неподконтрольное компартии легальное издание - «Нашу газету», которую и возглавляя до последнего.
- Прощание - во вторник, 14 апреля, с 12.00 до 13.00, в Большом зале ритуального комплекса на улице Баумана, 2 в Кемерове, - сообщили в Кемеровском областном союзе журналистов.
ИСТОЧНИК KP.RU