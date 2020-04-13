13 Апр 2020 2020-04-13T12:58:18+03:00

Волейбольный «Кузбасс» не может подписать контракт с новым тренером из-за коронавируса. Фото: ВК "Кузбасс"

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Волейбольный клуб «Кузбасс» из-за ситуации с коронавирусом пока не может подписать контракт с новым главным тренером. Возглавить клуб должен Алексей Вербов.

О том, что стороны пока не скрепили достигнутые договоренности на бумаге, сообщил исполнительный директор ВК «Кузбасс» Сергей Ломако.

- С Вербовым мы обо всем договорились, осталось подписать контракт. Вирус немного усложняет эту процедуру, - приводит слова Ломако ТАСС.

Напомним, что Алексей Вербов, который ранее входил в тренерский штаб казанского «Зенита», должен возглавить команду в следующем сезоне. В качестве игрока он семь раз становился чемпионом России, четыре раза - победителем Лиги чемпионов. В составе национальной сборной дважды становился бронзовым призером Олимпийских игр и один раз чемпионом Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU