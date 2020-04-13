13 Апр 2020 2020-04-13T13:27:24+03:00

Появилась новая информация о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас в больницах находится 12 человек

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Опубликованы новые данные о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе. За прошедшие сутки в медучреждения поступило еще два человека.

О 14-м заболевшем стало известно к 15.00 13 апреля, об этом сообщил официальный сайт стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 17.00 диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у двух жителей области. Таким образом, число заболевших в Кузбассе достигло 15 человек. Из них трое были выписаны ранее.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса двенадцать больных, - сообщили в областном межведомственном оперативном штабе.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU