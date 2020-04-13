13 Апр 2020 2020-04-13T14:10:37+03:00

В Кузбассе чемпионат мира по парашютному спорту не отменят. Фото: Пресс-служба АПК

Его планирует провести в августе 2020 года

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В августе 2020 года в Кузбассе пройдет чемпионат мира по парашютному спорту. В нем примут участие представители 30 стран.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Кузбасса, предварительная регистрация участников завершилась 9 апреля. Соревнования, несмотря на пандемию коронавируса, не были ни отменены, ни перенесены.

-Организационный комитет по подготовке и проведению Мондиаля работает полным ходом. Совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, министерством спорта России проходят межведомственные совещания, консультации. Активно ведется работа с международной федерацией. Мы понимаем, что основная наша задача – это обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. На данный момент оснований для отмены нет. Мы надеемся на благоприятный вариант развития событий, – отметил президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш.

Согласно данным предварительной регистрации, участие в чемпионате примут более 1000 человек из 30 стран – это спортсмены, руководители делегация, мненеджеры команд.

ИСТОЧНИК KP.RU