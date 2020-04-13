В Кузбассе чемпионат мира по парашютному спорту не отменят
В августе 2020 года в Кузбассе пройдет чемпионат мира по парашютному спорту. В нем примут участие представители 30 стран.
Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Кузбасса, предварительная регистрация участников завершилась 9 апреля. Соревнования, несмотря на пандемию коронавируса, не были ни отменены, ни перенесены.
-Организационный комитет по подготовке и проведению Мондиаля работает полным ходом. Совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, министерством спорта России проходят межведомственные совещания, консультации. Активно ведется работа с международной федерацией. Мы понимаем, что основная наша задача – это обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. На данный момент оснований для отмены нет. Мы надеемся на благоприятный вариант развития событий, – отметил президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш.
Согласно данным предварительной регистрации, участие в чемпионате примут более 1000 человек из 30 стран – это спортсмены, руководители делегация, мненеджеры команд.
ИСТОЧНИК KP.RU