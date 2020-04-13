2020-04-13T16:11:29+03:00
Происшествия

В Кузбассе водитель отправится в колонию за гибель 13-летнего школьника

Он сбил ребенка, будучи нетрезвым
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе водитель отправится в колонию за гибель 13-летнего школьникаВ Кузбассе водитель отправится в колонию за гибель 13-летнего школьникаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кузбассе вынесен приговор 24-летнему водителю, по вине которого погиб 13-летний школьник. Осужденный сбил ребенка, будучи нетрезвым.

Как установило следствие, житель Кемерова 16 сентября прошлого года передвигался в своем автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Не убедившись в безопасности маневра, для обгона мужчина выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на пешехода-подростка, который с друзьями шел по краю проезжей части.

- От удара 13-летнего мальчика подбросило вверх, после чего он упал на капот машины, а затем в водосточную канаву. Заметив, что потерпевший не подает признаков жизни, водитель с места преступления скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников полиции, - рассказали подробности произошедшего в СУ СК России по Кемеровской области.

Спасти подростка не удалось - он скончался до приезда врачей.

Водителя вскоре удалось задержать, однако своей вины в ДТП он не признал. Вместо этого мужчина утверждал, что за рулем была его знакомая, а он сам - всего лишь пассажиром. Однако следователи опровергли эту версию.

Суд приговорил кемеровчанина к шести годам в колонии общего режима. Также ему в течение двух лет нельзя управлять автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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