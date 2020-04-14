Ради примирения с возлюбленной кемеровчанин разбил в ее доме окно

14 Апр 2020 2020-04-14T03:31:40+03:00

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Кемеровчанин очень хотел помириться со своей бывшей возлюбленной, а вот она возобновления отношений не желала. Тогда мужчина совершил преступление, чтобы поговорить с ней.

48-летняя кемеровчанка некоторое время назад поссорилась со своим возлюбленным. Женщина не намеревалась возобновлять отношения и обсуждать что-либо. Поэтому когда 48-летний экс-сожитель пришел к ней домой для серьезного разговора, кемеровчанка попросту не открыла дверь. Однако мужчина был настойчив в своем желании зайти в дом и поговорить. Так как квартира находится на первом этаже, он попросту разбил окно и влез в квартиру. Горожанка же в это время убежала из дома, закрыв за собой дверь, и обратилась за помощью к стражам порядка.

- Росгвардейцы задержали ранее судимого 48-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU