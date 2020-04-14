Новый заместитель главы города назначен в Новокузнецке

14 Апр 2020 2020-04-14T07:05:22+03:00

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В администрации Новокузнецка - кадровые изменения. Здесь назначен новый глава Куйбышевского района.

В понедельник, 13 апреля, на должность заместителя главы города - руководителя администрации Куйбышевского района назначена Анастасия Неподоба. Ранее мэр Сергей Кузнецов принял отставку Михаила Маренова, возглавлявшего район, в связи с выходом на пенсию.

Анастасия Неподоба родилась в 1985 году в Новокузнецке, получила высшее образование по специальности «Юриспруденция» в Московском государственном университете экономики, статистики и информации. В августе 2014 года она начала работать в администрации Куйбышевского района, а с января 2015 года являлась руководителем территориального управления «Листвяги» администрации Куйбышевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU