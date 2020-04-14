2020-04-14T07:17:13+03:00
Происшествия

Пятерых взрослых и ребенка спасли на пожаре в Кемерове

Пожарные успели вывести людей из дома, где начался пожар
Екатерина РОМАНОВА
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Пятерых взрослых и ребенка спасли на пожаре в КемеровеПятерых взрослых и ребенка спасли на пожаре в КемеровеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Шестерых человек, среди которых был ребенок, спасли в Кемерове при пожаре в многоэтажном доме. Чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось 15 минут.

Сигнал о том, что в многоквартирном жилом доме на улице Волгоградской в Кемерове пожар, поступил от соседей в 15.07. На место ЧП тут же отправились 8 единиц техники и 30 пожарных.

- К моменту прибытия огнеборцев в подъезде наблюдалось задымление, из окон квартиры на пятом этаже шел дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Во время разведки, которая проводилась одновременно с тушением пожара, специалисты звеньев газодымозащитной службы обнаружили, что в одной и з квартир на пятом этаже находятся пять взрослых и ребенок. Пожарные вывели людей на улицу по лестничным маршам. Госпитализация спасенным не требовалась.

А в 15.22 пожарные уже полностью ликвидировали возгорание.

- В результате в кухне обгорели вещи и мебель на общей площади девять квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Специалисты предполагают, что возможной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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