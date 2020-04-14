Четыре пивных магазина закрыли в Кузбассе из-за самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T07:20:01+03:00

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Четыре пивных магазина и один магазин, где продавалась бытовая химия, временно закрыли в Кузбассе. Как оказалось, все они продолжали работать вопреки самоизоляции.

Руководство четырех магазинов, продающих пиво, и одного магазина с бытовой химией нарушило законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Эти торговые точки, так же, как и рестораны, кафе, столовые и многие другие должны были приостановить работу с 26 марта, когда ввели режим самоизоляции. Однако вскоре специалисты Роспотребнадзора, проведя проверку, обнаружили, что пивные магазины и магазин бытовой химии продолжают работать. Юридические лица и индивидуальные предприниматели признаны виновными в совершении административного правонарушения. Всем им было назначено наказание.

- Судебными приставами УФССП России по Кемеровской области была приостановлена работа магазинов: «Крюгер» в Таштаголе, «Хмель» в Прокопьевске, «Андреич» в Осинниках, «Пиво Сибири» в Салаире и магазина непродовольственных товаров «Водолей» в Новокузнецке, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - В настоящее время все объекты опечатаны.

ИСТОЧНИК KP.RU