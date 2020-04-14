14 Апр 2020 2020-04-14T07:23:04+03:00

О втором заболевшем коронавирусом в Мариинске сообщил глава города Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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У жителя Мариинска диагностировали коронавирус. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Мариинского района Александр Кривцов.

13 апреля у одного из жителей Мариинска, прибывшего из Москвы, врачи подтвердили коронавирусную инфекцию. Еще у одного человека, прилетевшего в Кузбасс тем же рейсом, первый тест оказался отрицательным, однако второй вирус подтвердил: и этот житель Мариинска болен коронавирусом.

«К сожалению, анализ показал положительный результат и у второго заболевшего. Пациенты продолжают получать лечение в инфекционной больнице Кемерова. Их состояние стабильное. Желаю им скорейшего выздоровления», - написал Александр Кривцов на своей странице в Instagram.

По словам главы Мариинского района, полиция и Роспотребнадзор устанавливают круг лиц, с кем могли контактировать заболевшие.

Напомним, согласно данным на 13 апреля, 17.00, в Кузбассе 15 заразившихся коронавирусной инфекцией. Трое из них выздоровели, а 12 человек получают необходимую помощь в инфекционных больницах Кузбасса.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU