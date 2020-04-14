2020-04-14T07:23:04+03:00
Коронавирус Covid-19

О втором заболевшем коронавирусом в Мариинске сообщил глава города

Кузбассовец изолирован в инфекционной больнице
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
О втором заболевшем коронавирусом в Мариинске сообщил глава городаО втором заболевшем коронавирусом в Мариинске сообщил глава городаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

У жителя Мариинска диагностировали коронавирус. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Мариинского района Александр Кривцов.

13 апреля у одного из жителей Мариинска, прибывшего из Москвы, врачи подтвердили коронавирусную инфекцию. Еще у одного человека, прилетевшего в Кузбасс тем же рейсом, первый тест оказался отрицательным, однако второй вирус подтвердил: и этот житель Мариинска болен коронавирусом.

«К сожалению, анализ показал положительный результат и у второго заболевшего. Пациенты продолжают получать лечение в инфекционной больнице Кемерова. Их состояние стабильное. Желаю им скорейшего выздоровления», - написал Александр Кривцов на своей странице в Instagram.

По словам главы Мариинского района, полиция и Роспотребнадзор устанавливают круг лиц, с кем могли контактировать заболевшие.

Напомним, согласно данным на 13 апреля, 17.00, в Кузбассе 15 заразившихся коронавирусной инфекцией. Трое из них выздоровели, а 12 человек получают необходимую помощь в инфекционных больницах Кузбасса.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе: какие штрафы предусмотрены

За нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе предусмотрены штрафы. А в некоторых случаях грозит и уголовная ответственность, напоминает полиция. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион

Подготовить обсерваторы для туристов, прибывающих авиарейсами в Кемерово и Новокузнецк, распорядился главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилой кузбассовец попался на перепрятывании героина
О втором заболевшем коронавирусом в Мариинске сообщил глава города
Четыре пивных магазина закрыли в Кузбассе из-за самоизоляции
Пятерых взрослых и ребенка спасли на пожаре в Кемерове
Новый заместитель главы города назначен в Новокузнецке
Ради примирения с возлюбленной кемеровчанин разбил в ее доме окно
В Кузбассе водитель отправится в колонию за гибель 13-летнего школьника
В Кузбассе директор угольного холдинга подозревается в крупном коммерческом подкупе
В Кузбассе чемпионат мира по парашютному спорту не отменят
Появилась новая информация о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе
Волейбольный «Кузбасс» не может подписать контракт с новым тренером из-за коронавируса
В Кузбассе скончался известный журналист
Больной коронавирусом появился в третьем кузбасском городе
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось до 14
Для предприятий Кузбасса открыли горячую линию по заказу масок и антисептиков
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Два кузбассовца погибли в ДТП с ВАЗом и грузовиком
Пенсионеров и хронически больных рекомендуют отстранить от работы в Кузбассе
Центр отраслевой экспертизы РСХБ ожидает, что страну ждет дезурбанизация
Тринадцатый заболевший: коронавирус подтвердился еще у одного кузбассовца
Жительница Ленинска-Кузнецкого погибла из-за непотушенной сигареты
Маленький кемеровчанин стал учеником сразу двух школ
Нетрезвая 14-летняя девочка устроила ДТП в Кузбассе
Рано утром в Кузбассе произошло землетрясение
Беспризорные лошади роются в мусорках и пристают к прохожим в Прокопьевске
За телефонный звонок пенсионерка из Кузбасса заплатила 80 тысяч
27 кемеровчан эвакуировали ночью из горящей многоэтажки
Музыканты из Кемерова устроили концерт на крыше многоэтажки
За уровнем рек в Кузбассе во время паводка наблюдают на 108 гидропостах