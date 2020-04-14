2020-04-14T07:25:07+03:00
Происшествия

Пожилой кузбассовец попался на перепрятывании героина

Он намеревался перенести партию запрещенных веществ в другой тайник
Екатерина РОМАНОВА
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Пожилой кузбассовец попался на перепрятывании героина. ФОТО: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД РоссииПожилой кузбассовец попался на перепрятывании героина. ФОТО: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России
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Пожилой кемеровчанин достал из одного тайника пакетик и понес его, чтобы спрятать в другой тайник. Но сделать это ему не удалось: мужчину задержали стражи порядка.

Информацию о том, что 57-летний житель областного центра занимается распространением наркотиков, получили сотрудники по контролю за оборотом наркотиков Кузбасского ЛУ МВД России. За мужчиной установили наблюдение и вскоре задержали его с пакетом, в котором находилось серое вещество. Незадолго до этого мужчина вынул пакет из тайника и собирался перепрятать его в другой тайник, а потом - продать. Задержали кемеровчанина на остановке общественного транспорта, а в пакете, который изъяли у него, было почти 50 граммов героина.

- В отношении задержанного следователи транспортной полиции возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, - сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России. - В ходе расследования были установлены два факта продажи героина розничным распространителям. Один из соучастников нелегальной торговли наркотиками также задержан транспортными полицейскими и уже приговорен судом к семи годам лишения свободы.

Самому же предприимчивому кемеровчанину грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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