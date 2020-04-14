В Междуреченске и Тисульском районе начался ледоход

14 Апр 2020 2020-04-14T10:59:51+03:00

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Ледоход вовсю идет в Кузбассе. Так, на утро 14 апреля стало известно о том, что лед пошел по реке Уса в Междуреченске и в верховьях Кии в районе поселка Макаракский.

На большинстве рек Кузбасса ледоход уже прошел, и вода чистая. При этом уровни воды ни на одном посту не достигли опасных отметок - до них остается не менее полутора-двух метров. Началась подвижка льда в верховье Томи. Пока остается лед на участке Анзаса в поселке Алгаин Таштагольского района. Еще до начала ледохода здесь пробурили лунки, чтобы снизить вероятность образования заторов. Как только лед двинется, на дежурство заступят несколько механизаторов: они будут готовы раздвигать льдины ковшом экскаватора, если образуются заторы.

- Пока погода нам благоприятствует. Но в ближайшее время начнется таяние снега в горах, поэтому областная противопаводковая комиссия продолжает контролировать ситуацию в режиме реального времени, - отметил начальник департамента Константин Стефанский.

ИСТОЧНИК KP.RU