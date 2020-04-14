В Кузбассе из-за ремонта путей изменится расписание электричек

14 Апр 2020 2020-04-14T09:19:08+03:00

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Из-за ремонта путей с 13 по 27 апреля в Кузбассе изменится расписание электричек. Об этом сообщили в АО «Кузбасс-пригород».

Ремонт проводится на перегоне Ижморская - Блокпост 3655 км. В связи с этим изменения в расписании коснутся пригородных поездов, курсирующих в направлениях Тайга -Мариинск - Тайга и Новокузнецк - Белово. Корректировка во времени следования составит от 2 до 10 минут.

-с 15 по 23 апреля изменится движение электропоезда № 6297 Мариинск - Тайга, отправление - в 5.44 (без изменений), прибытие - в 8.22 (на 2 минуты поздней);

- № 6285 Мариинск - Тайга, отправление - в 17.28 (на 2 минуты раньше), прибытие - в 20.06 (без изменений);

- № 6284 Тайга - Мариинск, отправление - в 6.20 (без изменений), прибытие - в 9.09 (на 10 минут поздней);

- с 15 по 22 апреля изменится расписание электропоезда № 6298 Тайга - Мариинск, отправление - в 20.33 (на 7 минут раньше), прибытие - в 23.27 (на 3 минуты поздней).

- с 13 и 27 апреля корректировке подвергнется расписание электропоезда № 6933 Новокузнецк - Белово, отправление - в 17.57 (без изменений), прибытие - в 21.55 (на 7 минут поздней).

Подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в пригородных железнодорожных кассах, на сайте компании kuzbass-prigorod.ru, в мобильных приложениях «Кузбасс-пригород» и «РЖД - пассажирам», а также с 8.00 до 20.00 по бесплатному телефону диспетчера: 8-800-700-2501.

ИСТОЧНИК KP.RU