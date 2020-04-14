2020-04-14T10:50:09+03:00
Общество

Обратившиеся с открытым письмом к Цивилеву кузбассовцы вылетели из Таиланда на родину

Около 35 человек попросили губернатора о помощи
Екатерина РОМАНОВА
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Обратившиеся с открытым письмом к Цивилеву кузбассовцы вылетели из Таиланда на родинуОбратившиеся с открытым письмом к Цивилеву кузбассовцы вылетели из Таиланда на родинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Застрявшие в Таиланде кузбассовцы наконец-то вылетели домой. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. Ранее кузбассовцы, ставшие заложниками ситуации с коронавирусом, написали губернатору открытое письмо с просьбой о помощи.

- Буквально 20 минут назад родственники Андрея Сергеевича, упомянутые в письме, вылетели в Новосибирск, откуда поедут в Кузбасс, - сообщил Сергей Цивилев.

Кузбассовцы, отправившиеся на отдых в Таиланд еще в начале марта, когда ситуация с коронавирусом в мире не была такой масштабной, обратились к губернатору Кузбасса с просьбой о помощи. Уже больше месяца они не могут вылететь из Бангкока. При этом среди застрявших в Таиланде не менее 35 кузбассовцев, среди которых 11 детей в возрасте от 2 до 14 лет.

«Если не изменится сложившаяся ситуация с количеством рейсов в Новосибирск и с тем, что кузбассовцев на данные рейсы не берут, то положение многих семей, оказавшихся здесь, может стать критическим», - написал Андрей Лыков в открытом письме. К слову, покинуть Бангкок не могли два сына и пожилые тесть и теща кузбассовца. Сейчас они уже летят домой.

- Остальные кузбассовцы будут постепенно отправляться домой на следующих рейсах. Правительство Кузбасса находится в постоянном контакте с Минкомсвязью, максимально ускоряя этот процесс, - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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