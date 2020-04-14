Фонтаны в Новокузнецке заработают в конце апреля
В Новокузнецке продолжается подготовка фонтанов к летнему сезону. Работы, которые сейчас в самом разгаре, планируется завершить к концу апреля.
Специалисты управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства начали готовить городские фонтаны к лету. Им предстоит расконсервировать пять фонтанов, настроить насосное и световое оборудование, провести ревизию гидроизоляционного слоя, а также убрать мусор, промыть чаши и декоративные элементы, произвести покраску.
Как сообщило руководство города, полностью готов к запуску фонтан в саду Металлургов. Также специалисты демонтировали зимнюю иллюминацию фонтана на Театральной площади, идут подготовительные работы на фонтане у администрации города. На очереди в подготовке к летней эксплуатации - фонтаны в сквере Ермакова и в Новоильинском районе.
Ориентировочно пробный запуск фонтанов пройдет 27 апреля, если позволит погода.
ИСТОЧНИК KP.RU