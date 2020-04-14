Фонтаны в Новокузнецке заработают в конце апреля

14 Апр 2020 2020-04-14T10:51:47+03:00

Сейчас подготовка к летнему сезону в самом разгаре

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В Новокузнецке продолжается подготовка фонтанов к летнему сезону. Работы, которые сейчас в самом разгаре, планируется завершить к концу апреля.

Специалисты управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства начали готовить городские фонтаны к лету. Им предстоит расконсервировать пять фонтанов, настроить насосное и световое оборудование, провести ревизию гидроизоляционного слоя, а также убрать мусор, промыть чаши и декоративные элементы, произвести покраску.

Как сообщило руководство города, полностью готов к запуску фонтан в саду Металлургов. Также специалисты демонтировали зимнюю иллюминацию фонтана на Театральной площади, идут подготовительные работы на фонтане у администрации города. На очереди в подготовке к летней эксплуатации - фонтаны в сквере Ермакова и в Новоильинском районе.

Ориентировочно пробный запуск фонтанов пройдет 27 апреля, если позволит погода.

ИСТОЧНИК KP.RU