Полиция опровергла информацию о закрытии для посещения кладбища в Кузбассе
В социальных сетях появилась информация о том, что в Ленинске-Кузнецком якобы закрыто для посещения местное кладбище, что возмущает жителей. Полиция Кузбасса сообщает, что это недостоверные сведения.
- В ходе мониторинга сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области выявили публикацию о том, что в Ленинске-Кузнецком сотрудники ГИБДД якобы не пропустили местную жительницу на территорию кладбища, - рассказали в ведомстве. - Опубликованные сведения не соответствуют действительности.
Стражи порядка напоминают, что за распространение заведомо не проверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу общественному порядку и безопасности, грозит административная и уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU