2020-04-14T10:54:17+03:00
Общество

Полиция опровергла информацию о закрытии для посещения кладбища в Кузбассе

Сообщение об этом появилось в соцсетях
Ирина АВТУШКО
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Полиция опровергла информацию о закрытии для посещений кладбища в Кузбассе. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиПолиция опровергла информацию о закрытии для посещений кладбища в Кузбассе. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В социальных сетях появилась информация о том, что в Ленинске-Кузнецком якобы закрыто для посещения местное кладбище, что возмущает жителей. Полиция Кузбасса сообщает, что это недостоверные сведения.

- В ходе мониторинга сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области выявили публикацию о том, что в Ленинске-Кузнецком сотрудники ГИБДД якобы не пропустили местную жительницу на территорию кладбища, - рассказали в ведомстве. - Опубликованные сведения не соответствуют действительности.

Стражи порядка напоминают, что за распространение заведомо не проверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу общественному порядку и безопасности, грозит административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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