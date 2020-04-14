Маленький новокузнечанин спрыгнул с гаража и сломал ногу

14 Апр 2020 2020-04-14T11:01:40+03:00

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10-летний мальчик вернулся домой после прогулки со сломанной ногой. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту его травмирования.

Пока мама занималась домашними делами, ее 10-летний сын отправился на прогулку. Мальчик не нашел лучшего места для игры, кроме гаражного кооператива. Он забрался на крышу ближайшего гаража, а потом прыгнул вниз. Когда мальчик приземлился, он почувствовал боль в ноге и пошел домой. По дороге его встретили родители и вызвали скорую помощь.

Бригада скорой помощи осмотрела мальчика и доставила в больницу, где врачи диагностировали перелом правой голени. О случившемся тут же сообщили в отдел полиции.

- Инспектор по делам несовершеннолетних провела с матерью профилактическую беседу. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о привлечении женщины к ответственности за неисполнение родительских обязанностей., - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU