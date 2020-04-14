2020-04-14T11:55:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Кузбасская фармацевтическая фабрика увеличила производство антисептиков

Объем выпускаемой продукции вырос более чем в два раза
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбасская фармацевтическая фабрика увеличила производство антисептиков. Фото: Пресс-служба АПККузбасская фармацевтическая фабрика увеличила производство антисептиков. Фото: Пресс-служба АПК
Изменить размер текста:

Кемеровская фармацевтическая фабрика более чем в два раза увеличила производство антисептиков. Это позволяет не только закрыть собственные потребности региона, но и поставлять продукцию за его пределы - в Тульскую и Иркутскую области, Красноярский край, Бурятию и Хакасию. Также достигнуты договоренности о поставках антисептиков в Москву и Санкт-Петербург.

- Спасибо за ударную работу, благодаря вам Кузбасс полностью обеспечен антисептиками. Важно на этом не останавливаться и наращивать поставки в другие регионы России. Сегодня на внеочередном заседании правительства Кузбасса рассмотрим, как мы можем помочь фабрике увеличить производство, - отметил Сергей Цивилев во время рабочей поездки на фабрику.

Отмечается, что если раньше предприятие выпускало 150-170 тонн лекарственных и дезинфицирующих средств в месяц, то за 10 дней апреля произведено уже 274 тонны средств дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось до 16
Из-за коронавируса целый подъезд дома в Кемерове оказался на карантине
Коронавирусная инфекция зафиксирована в четырех городах Кузбасса
Сергей Цивилев подписал два решения о введении режимов ЧС
Роспотребнадзор запретил кузбассовцам публично праздновать Пасху
Совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского доставили в кемеровский СИЗО
Кузбасская фармацевтическая фабрика увеличила производство антисептиков
Маленький новокузнечанин спрыгнул с гаража и сломал ногу
Полиция опровергла информацию о закрытии для посещения кладбища в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»
Фонтаны в Новокузнецке заработают в конце апреля
Обратившиеся с открытым письмом к Цивилеву кузбассовцы вылетели из Таиланда на родину
В Кузбассе из-за ремонта путей изменится расписание электричек
В Междуреченске и Тисульском районе начался ледоход
Новые автобусы, трамваи и троллейбусы получит Новокузнецк
Пожилой кузбассовец попался на перепрятывании героина
О втором заболевшем коронавирусом в Мариинске сообщил глава города
Четыре пивных магазина закрыли в Кузбассе из-за самоизоляции
Пятерых взрослых и ребенка спасли на пожаре в Кемерове
Новый заместитель главы города назначен в Новокузнецке
Ради примирения с возлюбленной кемеровчанин разбил в ее доме окно
В Кузбассе водитель отправится в колонию за гибель 13-летнего школьника
В Кузбассе директор угольного холдинга подозревается в крупном коммерческом подкупе
В Кузбассе чемпионат мира по парашютному спорту не отменят