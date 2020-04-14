Кузбасская фармацевтическая фабрика увеличила производство антисептиков

14 Апр 2020 2020-04-14T11:55:30+03:00

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Кемеровская фармацевтическая фабрика более чем в два раза увеличила производство антисептиков. Это позволяет не только закрыть собственные потребности региона, но и поставлять продукцию за его пределы - в Тульскую и Иркутскую области, Красноярский край, Бурятию и Хакасию. Также достигнуты договоренности о поставках антисептиков в Москву и Санкт-Петербург.

- Спасибо за ударную работу, благодаря вам Кузбасс полностью обеспечен антисептиками. Важно на этом не останавливаться и наращивать поставки в другие регионы России. Сегодня на внеочередном заседании правительства Кузбасса рассмотрим, как мы можем помочь фабрике увеличить производство, - отметил Сергей Цивилев во время рабочей поездки на фабрику.

Отмечается, что если раньше предприятие выпускало 150-170 тонн лекарственных и дезинфицирующих средств в месяц, то за 10 дней апреля произведено уже 274 тонны средств дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU