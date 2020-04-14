Коронавирусная инфекция зафиксирована в четырех городах Кузбасса

14 Апр 2020 2020-04-14T13:41:31+03:00

Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Малин

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Коронавирусная инфекция по состоянию на 14 апреля зафиксирована в четырех кузбасских городах. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Малин.

Как сообщил Малин в ходе брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, случаи заболевания зафиксированы в Кемерове, Новокузнецке, Топках и Мариинске.

Напомним, что в Кузбассе врачи диагностировали коронавирус у 16 кузбассовцев. Из них 12 сейчас находятся в больницах, а трое уже выздоровели и были выписаны домой. Все заболевшие изолированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU