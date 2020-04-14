Коронавирусная инфекция зафиксирована в четырех городах Кузбасса
Коронавирусная инфекция по состоянию на 14 апреля зафиксирована в четырех кузбасских городах. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Малин.
Как сообщил Малин в ходе брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, случаи заболевания зафиксированы в Кемерове, Новокузнецке, Топках и Мариинске.
Напомним, что в Кузбассе врачи диагностировали коронавирус у 16 кузбассовцев. Из них 12 сейчас находятся в больницах, а трое уже выздоровели и были выписаны домой. Все заболевшие изолированы и получают необходимую медицинскую помощь.
Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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