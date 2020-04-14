2020-04-14T14:18:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса целый подъезд дома в Кемерове оказался на карантине

Информацию о карантине подтвердил сотрудник Роспотребнадзора
Ирина АВТУШКО
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Из-за коронавируса целый подъезд дома в Кемерове оказался на карантинеИз-за коронавируса целый подъезд дома в Кемерове оказался на карантинеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Целый подъезд многоквартирного дома в Кемерове оказался на карантине. Изолировали жителей из-за консъержки, у которой обнаружилось заболевание коронавирусом. Эту информацию сообщила Надежда Кутькина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

-Да, правда, - сказала Надежда Кутькина, добавим, что от того, чтобы заболеть, никто не застрахован. Также она отметила, что подробная информация не разглашается потому, что человека в последующем могут подвергнуть нападкам.

Напомним, что в ходе брифинга специалист Роспотребнадзора также сообщила о том, что количество заболевших в Кузбассе достигло 16 человек. Случаи выявлены в Кемерове, Новокузнецке, Топках и Мариинске.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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