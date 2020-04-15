2020-04-15T03:10:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Тесты на коронавирус в Кузбассе начала делать четвертая лаборатория

Она находится в городе Кемерово
Екатерина РОМАНОВА
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Тесты на коронавирус в Кузбассе начала делать четвертая лабораторияТесты на коронавирус в Кузбассе начала делать четвертая лабораторияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще одна, четвертая по счету, лаборатория будет проводить обследование пациентов на коронавирус. Тесты на COVID-19теперь будут проводить и на базе клинико-диагностической лаборатории Областного кожно-венерологического диспансера.

Лаборатория при Областном кожно-венерологическом диспансере стала четвертой, где проводят обследование на коронавирус. В течение первой недели работы здесь планируют проводить до 48 исследований в день, а позже – до 108 исследований.

- В штате трудятся пять сотрудников, в числе которых есть врач, биолог, фельдшер-лаборант. Лаборатория работает без выходных, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Напомним, на сегодняшний день в регионе работают три лаборатории, где проводят анализы на коронавирус, в том числе и методом ПЦР. Две из них -0 в Кемерове, одна – в Новокузнецке. С запуском четвертой лаборатории специалисты смогут проводить более 700 тестов в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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