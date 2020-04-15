Женщина с топором в руках сломилась в дом кузбассовца

15 Апр 2020 2020-04-15T04:06:02+03:00

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Жительницу кузбасского города после вечеринки потянуло на приключения. Она взяла в руки топор и с его помощью проникла в дом соседа.

32-летняя жительница города Киселевск была в гостях у друзей. Вместе с ней на вечеринке был и ее сосед. Дружная компания веселилась, распивала спиртное. Когда вечеринка закончилась и женщина отправилась домой, она решила, что было бы неплохо наведаться к соседу. Она взяла топор и с его помощью взломала дверь в чужой дом.

Незваная гостья прошла по всем комнатам и в одной из них увидела лежащее портмоне. Решив, что там есть деньги, женщина похитила бумажник с документами. Кроме того, она прихватила с собой продукты из холодильника – в общей сложности на 700 рублей.

Хозяин жилища обнаружил пропажу документов и заявил об этом в полицию. Вскоре стражи порядка задержали его соседку.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи обвинения, максимальная мера наказания составляет шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU