В Новокузнецке два дня будут выть сирены

15 Апр 2020 2020-04-15T04:44:21+03:00

В Новокузнецке два дня будут работать сирены Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

Плановая проверка работы системы оповещения пройдет в Новокузнецке 15 и 16 апреля. Во всех районах города будут выть сирены.

На 15 и 16 апреля в Новокузнецке запланирована проверка системы оповещения. В течение двух дней с 10.00 до 14.00 будут включаться сирены. При этом проверка будет проходить во всех районах города.

Так, 15 апреля тревожные сигналы услышат жители Центрального, Куйбышевского, Кузнецкого и Орджоникидзевского районов. А 16 апреля системы оповещения будут проверять в Заводском и Новоильинском районах.

- Управление по защите населения и территории города обращается к новокузнечанам с просьбой сохранять спокойствие, - отметили в пресс-службе УЗНТ города Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU