В Новокузнецке два дня будут выть сирены
Плановая проверка работы системы оповещения пройдет в Новокузнецке 15 и 16 апреля. Во всех районах города будут выть сирены.
На 15 и 16 апреля в Новокузнецке запланирована проверка системы оповещения. В течение двух дней с 10.00 до 14.00 будут включаться сирены. При этом проверка будет проходить во всех районах города.
Так, 15 апреля тревожные сигналы услышат жители Центрального, Куйбышевского, Кузнецкого и Орджоникидзевского районов. А 16 апреля системы оповещения будут проверять в Заводском и Новоильинском районах.
- Управление по защите населения и территории города обращается к новокузнечанам с просьбой сохранять спокойствие, - отметили в пресс-службе УЗНТ города Новокузнецка.
ИСТОЧНИК KP.RU