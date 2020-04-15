В Кузбассе после каждого рейса дезинфицируют электрички

15 Апр 2020 2020-04-15T06:47:55+03:00

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В Кузбассе в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации дезинфицируют пригородные поезда после каждого рейса. Электрички, не прошедшие обработку, на маршрут не допускаются.

- На сегодняшний день для обеспечения пригородных перевозок в Кемеровской и Томской областях по девяти направлениям ежедневно курсируют 15 пригородных составов - это более 60 вагонов, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. - В моторовагонных депо Новокузнецка, Белова и Тайги все вагоны пригородных поездов перед отправлением и после каждого рейса проходят обязательную обработку специальными обеззараживающими моющими средствами на основе хлорактивных и кислородных добавок.

Специалисты отмечают, что препараты безопасны для человека и одобрены Роспотребнадзором. Особое внимание уделяется зонам, с которыми контактируют пассажиры - ручкам, дверям, поручням, столикам, поверхностям стен.

Сами сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и ежедневно проходят контроль состояния здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU