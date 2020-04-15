2020-04-15T07:04:43+03:00
Общество

УФАС выявила нарушения в установлении тарифов в Кузбассе

Предписания будут выданы Региональной энергетической комиссии
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
УФАС выявила нарушения в установлении тарифов в КузбассеУФАС выявила нарушения в установлении тарифов в КузбассеФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Комиссия ФАС России 10 апреля в дистанционном режиме рассмотрела споры и разногласия, касающиеся установления и регулирования тарифов. В их числе - материалы плановой проверки в отношении Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

- По результатам заседания были установлены нарушения законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, допущенные РЭК Кемеровской области при установлении цен (тарифов) на 2017-2019 годы в отношении регулируемых организаций на территории региона, - сообщили в региональном УФАС.

В связи с этим в скором времени в РЭК будут направлены предписания об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк приобрел у ВЭБ.РФ права требований по кредитам ГК «Евродон»
Трехлетняя девочка получила удар качелями в лицо на детской площадке в Кемерове
Четвертый пациент с коронавирусом выписан из больницы в Кузбассе
До 19 человек увеличилось число зараженных коронавирусом в Кузбассе
Почти 7 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю
УФАС выявила нарушения в установлении тарифов в Кузбассе
В Кузбассе после каждого рейса дезинфицируют электрички
Шумный лифт не давал кемеровчанину спать по ночам
Кузбассовец сломал обе ноги в попытке сбежать от полиции
В Новокузнецке два дня будут выть сирены
Женщина с топором в руках вломилась в дом кузбассовца
Тесты на коронавирус в Кузбассе начала делать четвертая лаборатория
Кузбасским детям запретили выходить на улицу без взрослых
В Кузбассе запрещено посещать парки, скверы и детские площадки из-за ситуации с коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось до 16
Из-за коронавируса целый подъезд дома в Кемерове оказался на карантине
Коронавирусная инфекция зафиксирована в четырех городах Кузбасса
Сергей Цивилев подписал два решения о введении режима ЧС