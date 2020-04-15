УФАС выявила нарушения в установлении тарифов в Кузбассе

15 Апр 2020 2020-04-15T07:04:43+03:00

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Комиссия ФАС России 10 апреля в дистанционном режиме рассмотрела споры и разногласия, касающиеся установления и регулирования тарифов. В их числе - материалы плановой проверки в отношении Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

- По результатам заседания были установлены нарушения законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, допущенные РЭК Кемеровской области при установлении цен (тарифов) на 2017-2019 годы в отношении регулируемых организаций на территории региона, - сообщили в региональном УФАС.

В связи с этим в скором времени в РЭК будут направлены предписания об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU