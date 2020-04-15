2020-04-15T07:14:09+03:00
Общество

Почти 7 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю

Из них 1,7 тысячи - в Кемерове
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Почти 7 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделюПочти 7 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

За неделю с 6 по 12 апреля в Кузбассе зарегистрировано 6,9 тысячи случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями. Четверть из них - в Кемерове.

- Интенсивный показатель заболеваемости составил 25,8 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 69,7 процента. Заболеваемость ниже эпидемического порога зафиксирована во всех индикаторных группах населения, - сообщили в областном Роспотребнадзоре.

В областном центре было зафиксировано 1,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 49,9 процента.

Как сообщили специалисты, за неделю лабораторно исследован клинический материал от 326 больных ОРВИ. Этиология заболевания установлена у 49 больных - это 15 процентов. У 33 больных идентифицированы вирусы гриппа. У остальных больных заболевания обусловлены негриппозными вирусами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк приобрел у ВЭБ.РФ права требований по кредитам ГК «Евродон»
Трехлетняя девочка получила удар качелями в лицо на детской площадке в Кемерове
Четвертый пациент с коронавирусом выписан из больницы в Кузбассе
До 19 человек увеличилось число зараженных коронавирусом в Кузбассе
Почти 7 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю
УФАС выявила нарушения в установлении тарифов в Кузбассе
В Кузбассе после каждого рейса дезинфицируют электрички
Шумный лифт не давал кемеровчанину спать по ночам
Кузбассовец сломал обе ноги в попытке сбежать от полиции
В Новокузнецке два дня будут выть сирены
Женщина с топором в руках вломилась в дом кузбассовца
Тесты на коронавирус в Кузбассе начала делать четвертая лаборатория
Кузбасским детям запретили выходить на улицу без взрослых
В Кузбассе запрещено посещать парки, скверы и детские площадки из-за ситуации с коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось до 16
Из-за коронавируса целый подъезд дома в Кемерове оказался на карантине
Коронавирусная инфекция зафиксирована в четырех городах Кузбасса
Сергей Цивилев подписал два решения о введении режима ЧС