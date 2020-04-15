15 Апр 2020 2020-04-15T07:14:09+03:00

Почти 7 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из них 1,7 тысячи - в Кемерове

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За неделю с 6 по 12 апреля в Кузбассе зарегистрировано 6,9 тысячи случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями. Четверть из них - в Кемерове.

- Интенсивный показатель заболеваемости составил 25,8 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 69,7 процента. Заболеваемость ниже эпидемического порога зафиксирована во всех индикаторных группах населения, - сообщили в областном Роспотребнадзоре.

В областном центре было зафиксировано 1,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 49,9 процента.

Как сообщили специалисты, за неделю лабораторно исследован клинический материал от 326 больных ОРВИ. Этиология заболевания установлена у 49 больных - это 15 процентов. У 33 больных идентифицированы вирусы гриппа. У остальных больных заболевания обусловлены негриппозными вирусами.

ИСТОЧНИК KP.RU