2020-04-15T07:30:11+03:00
Коронавирус Covid-19

До 19 человек увеличилось число зараженных коронавирусом в Кузбассе

Данные озвучил оперативный штаб области
Ирина АВТУШКО
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До 19 человек увеличилось число зараженных коронавирусом в КузбассеДо 19 человек увеличилось число зараженных коронавирусом в КузбассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 19 человек. Это подтвердили в оперативном штабе области.

- Подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, - сообщили эксперты. - Накануне один пациент, получавший лечение, был выписан. Тесты показали, что он полностью здоров. Это уже четвертый кузбассовец, которому врачи помогли справиться с новой болезнью.

Таким образом, сейчас в медицинских учреждениях области получают лечение 15 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 1128 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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