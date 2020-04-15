15 Апр 2020 2020-04-15T07:33:11+03:00

Четвертый пациент с коронавирусом выписан из больницы в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В больницах находятся 15 человек

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По состоянию на 11.00 15 апреля из больниц выписано уже четверо пациентов, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией. На лечении продолжают находиться 15 человек.

Согласно данным, опубликованным оперативным межведомственным штабом области, за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у четырех человек. Таким образом, общее число зараженных достигло 19.

- Один из пациентов с подтвержденным диагнозом выписан из инфекционной больницы. Это четвертый пациент в Кузбассе, который полностью выздоровел от коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе.

Кроме того, 1128 человек продолжают находиться в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU