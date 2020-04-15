15 Апр 2020 2020-04-15T07:57:50+03:00

Трехлетняя девочка получила удар качелями в лицо на детской площадке в Кемерове Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кемерове трехлетняя девочка получила сильный удар в лицо качелями, когда гуляла с мамой на детской площадке. Ребенка срочно госпитализировали.

- Соседская девочка раскачала качели, а дочь подбежала в это время. Я обернулась, смотрю - лежит на земле, кричит, кровь сочится. Страшно, когда такие травмы у детей, я очень испугалась, - рассказывает мама малышки.

Врачи областной детской больницы, куда доставили ребенка, исключили черепно-мозговую травму, после чего девочку отправили в детское офтальмологическое отделение Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева.

- Мы провели дополнительное обследование. Сделали рентген лица, чтобы исключить переломы. В экстренном порядке провели ребенку операцию, так как удар был очень сильным - глубоко, до кости были рассечены веко и надбровье. Наложили внутренние швы, - рассказала заместитель главного врача КОКБ по офтальмологической помощи Наталья Тюнина.

Благодаря вовремя проведенному лечению девочке удалось избежать осложнений, зрение не ухудшилось, сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU