Россельхозбанк приобрел у ВЭБ.РФ права требований по кредитам ГК «Евродон»

15 Апр 2020 2020-04-15T07:52:52+03:00

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Россельхозбанк и ВЭБ.РФ подписали соглашение о переуступке прав требований по кредитам ГК «Евродон». Сумма сделки составила 6,2 миллиарда рублей.

ГК «Евродон» являлся одним из крупнейших производителей индейки. В 2016 году группа начала испытывать финансовые трудности.

ВЭБ.РФ, как основной кредитор ГК «Евродон», получил контроль над предприятием в 2017 году после того, как предыдущие владельцы не смогли обслуживать долг. С февраля 2019 года на предприятии была введена процедура наблюдения. ВЭБ.РФ взял на себя операционное управление предприятием, провел санацию ГК «Евродон».

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