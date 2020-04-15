2020-04-15T07:52:52+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк приобрел у ВЭБ.РФ права требований по кредитам ГК «Евродон»

Банк активно реализует стратегию финансового оздоровления предприятий
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк и ВЭБ.РФ подписали соглашение о переуступке прав требований по кредитам ГК «Евродон». Сумма сделки составила 6,2 миллиарда рублей.

ГК «Евродон» являлся одним из крупнейших производителей индейки. В 2016 году группа начала испытывать финансовые трудности.

ВЭБ.РФ, как основной кредитор ГК «Евродон», получил контроль над предприятием в 2017 году после того, как предыдущие владельцы не смогли обслуживать долг. С февраля 2019 года на предприятии была введена процедура наблюдения. ВЭБ.РФ взял на себя операционное управление предприятием, провел санацию ГК «Евродон».

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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Россельхозбанк приобрел у ВЭБ.РФ права требований по кредитам ГК «Евродон»
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