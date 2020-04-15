15 Апр 2020 2020-04-15T08:50:40+03:00

В три раза снизилось число изолированных из-за коронавируса в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Кузбассе за прошедшие сутки число изолированных граждан снизилось в три раза. Спад произошел за последние сутки.

Согласно данным оперативного межведомственного штаба области, на 15 апреля в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1128 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулось из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеет признаков ОРВИ. Сутками ранее изолированными были 3145 человек.

Что касается числа зараженных, то оно увеличилось до 19. Последние четыре случая были зафиксированы за прошедшие сутки. При этом из больницы выписан четвертый пациент. Таким образом, на лечении сейчас находятся 15 человек.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU