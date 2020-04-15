2020-04-15T09:21:47+03:00
Общество

В Кузбассе пьяный водитель с детьми устроил гонки с полицией

В отношении мужчины стражи порядка составили 12 протоколов
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе пьяный водитель с детьми устроил гонки с полициейВ Кузбассе пьяный водитель с детьми устроил гонки с полициейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кузбассе пьяный водитель, в салоне которого находились дети, устроил гонки с полицейскими. От погони уйти не удалось - нарушитель заработал себе целых 12 протоколов.

Экипаж ГИБДД, наблюдая за дорожным движением в Гурьевском районе, попытался остановить «Ладу-Калину», однако водитель проигнорировал требования. Инспекторы начали преследовать водителя, который пытался скрыться на высокой скорости и не раз создавал угрозу безопасности окружающих.

На одной из улиц нарушителя удалось остановить. За рулем находился 37-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. В салоне же без специальных детских кресел сидели двое детей - 10-летняя девочка и 4-летний мальчик.

- Проведенное освидетельствование на состояние опьянения подтвердило, что водитель «Лады» был пьян. В отношении него полицейские составили 12 протоколов, в том числе три - за проезд на запрещающий сигнал светофора, два - за непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также протоколы за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, нарушение правил перевозки детей, управление транспортом в состоянии опьянения и другие правонарушения, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

На водителя наложены штрафы на общую сумму 10,5 тысячи рублей. Также ему грозит лишение прав на срок до 1,5 года с административным штрафом в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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