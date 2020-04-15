15 Апр 2020 2020-04-15T09:46:02+03:00

Кузбасским осужденным организовали видеосвидания с родственниками в период особого режима. Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области

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В Кузбассе осужденным разрешили общаться с родственниками – пока дистанционно, так как свидания отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Поддерживать связь теперь можно с помощью видеопереговоров.

Как рассказали в ГУФСИН России по Кемеровской области, оборудование для предоставления видеопереговоров осужденных с родственниками установлено во всех учреждениях.

-Видеосвидания приравниваются к телефонным переговорам, количество которых закон не ограничивает. Такое общение может происходить ежедневно. Продолжительность сеанса связи – до 15 минут, - уточнили в ведомстве.

Для общения родственникам осужденных достаточно установить специальное приложение на компьютер либо смартфон. Сейчас, при ограничении краткосрочных и длительных свиданий, эта услуга пользуется большой популярностью.

ИСТОЧНИК KP.RU