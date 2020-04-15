Кузбасским осужденным организовали видеосвидания с родственниками в период особого режима
В Кузбассе осужденным разрешили общаться с родственниками – пока дистанционно, так как свидания отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Поддерживать связь теперь можно с помощью видеопереговоров.
Как рассказали в ГУФСИН России по Кемеровской области, оборудование для предоставления видеопереговоров осужденных с родственниками установлено во всех учреждениях.
-Видеосвидания приравниваются к телефонным переговорам, количество которых закон не ограничивает. Такое общение может происходить ежедневно. Продолжительность сеанса связи – до 15 минут, - уточнили в ведомстве.
Для общения родственникам осужденных достаточно установить специальное приложение на компьютер либо смартфон. Сейчас, при ограничении краткосрочных и длительных свиданий, эта услуга пользуется большой популярностью.
ИСТОЧНИК KP.RU
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