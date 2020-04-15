15 Апр 2020 2020-04-15T10:59:43+03:00

Кузбассовцы чаще всего жалуются на оказание услуг ЖКХ и общественное питание Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Данные на первый квартал 2020 года опубликовал Роспотребнадзор

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор опубликовал данные об обращениях кузбассовцев в первом квартале 2020 года. Согласно подсчетам, чаще всего жители региона жалуются на оказание услуг в сфере ЖКХ и общественного питания.

Всего специалистами было рассмотрено 838 обращений по вопросам защиты прав потребителей - это 44 процента от общего числа поступивших. За отчетный период отметилось небольшое увеличение удельного веса обращений, связанных со сферой услуг по отношению к сфере торговли.

Из числа поступивших обращений 62 касались сферы жилищно-коммунальных услуг, 59 - общественного питания, 51 обращение - по поводу финансовых услуг. Далее жалобы потребителей распределились следующим образом: услуги связи - 41 обращение, туристские услуги - 32, бытовое обслуживания населения - 27, медицинские услуги - 25, долевое строительство - 21, транспортные услуги - 18 и образовательные услуги - 5.

- Актуальными для потребителей проблемами являются нарушение прав потребителей при приобретении товаров, включая недобросовестные действия представителей интернет-торговли; вопросы возврата стоимости туров, авиаперевозок в силу распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19); проблемы, связанные с организацией вывоза ТКО; подключение операторами связи дополнительных платных услуг, контента без согласия абонента; навязывание услуг страхования и иных дополнительных услуг за плату при потребительском кредитовании; некачественное оказание бытовых и медицинских услуг, - рассказали в областном Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU