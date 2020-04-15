2020-04-15T11:43:07+03:00
Коронавирус Covid-19

За плохую дезинфекцию подъездов из-за ситуации с коронавирусом управляющие компании накажут штрафом

Контроль за проведением мероприятий усилит Госжилинспекция
Ирина АВТУШКО
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За плохую дезинфекцию подъездов из-за ситуации с коронавирусом управляющие компании накажут штрафомЗа плохую дезинфекцию подъездов из-за ситуации с коронавирусом управляющие компании накажут штрафомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Госжилинспекция Кузбасса усилит контроль за обработкой подъездов в многоквартирных домах дезинфицирующими средствами из-за угрозы распространения коронавируса. Управляющие компании, которые будут плохо выполнять эту работу, накажут штрафом.

Напомним, что согласно распоряжению губернатора, дезинфекция мест общего пользования должна проводиться не реже одного раза в день. Это касается санитарной обработки подъездов, лестничных маршей, перил, лифтов, дверей, почтовых ящиков и другого общего имущества.

Невыполнение требований является административным правонарушением и влечет за собой штрафы: на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

- При проведении проверок будет в обязательном порядке проверяться наличие графиков дезинфекции мест общего пользования, они должны быть размещены в подъездах, содержать данные о том, кем, когда и с использованием каких дезинфекционных средств была проведена обработка. Работы должны проводиться ежедневно. Также будет проверяться наличие актов выполненных работ, подписанных председателем или членами совета МКД. Если на придомовых территориях установлены детские или спортивные площадки, доступ к ним должен быть ограничен - это также является обязанностью управляющих и обслуживающих организаций, - пояснила начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко.

О фактах нарушений требований по проведению дезинфекции жители могут сообщать руководству своих УК или ТСЖ, в диспетчерские службы, а в случае непринятия мер - в Госжилинспекцию Кузбасса. По факту каждого обращения будет проведена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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