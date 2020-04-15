Кузбасские медики составили для пожилых людей противокоронавирусное меню

15 Апр 2020 2020-04-15T12:16:12+03:00

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Кузбасские врачи разработали противокоронавирусное меню для пожилых людей. Оно позволит поддержать иммунитет во время пандемии.

Особый рацион питания составили специалисты областного госпиталя для ветеранов войн в Кемерове. Представителям старшего поколения рекомендуется усилить привычное «весеннее» меню продуктами, богатыми витамином С - это цитрусовые, квашеная капуста, шиповник, черная смородина. Также будут полезны кисломолочные продукты.

- В любое время года, при любых обстоятельствах питание должно быть сбалансированным. В достаточном количестве должны присутствовать жиры, углеводы и белки. Белки - это самое важное. Пожилой человек нуждается в белках больше, чем молодой - 1,2 грамма на килограмм веса в день. Это творог, говядина, птица, рыба. При дефиците белка у человека снижается мышечная масса, возрастает риск падений и переломов, - говорит главный областной специалист врач-гериатр Марина Волыкова.

Также следует избегать избытка соли и жидкости и обеспечить в рационе овощи и фрукты. Питаться следует 4-5 раз в день, при этом не должно быть ни избытка, ни дефицита калорий. Категорически нельзя переедать на ночь.

Наряду с правильным питанием следует помнить про физическую активность.

ИСТОЧНИК KP.RU