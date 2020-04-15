Кузбасские медики составили для пожилых людей противокоронавирусное меню
Кузбасские врачи разработали противокоронавирусное меню для пожилых людей. Оно позволит поддержать иммунитет во время пандемии.
Особый рацион питания составили специалисты областного госпиталя для ветеранов войн в Кемерове. Представителям старшего поколения рекомендуется усилить привычное «весеннее» меню продуктами, богатыми витамином С - это цитрусовые, квашеная капуста, шиповник, черная смородина. Также будут полезны кисломолочные продукты.
- В любое время года, при любых обстоятельствах питание должно быть сбалансированным. В достаточном количестве должны присутствовать жиры, углеводы и белки. Белки - это самое важное. Пожилой человек нуждается в белках больше, чем молодой - 1,2 грамма на килограмм веса в день. Это творог, говядина, птица, рыба. При дефиците белка у человека снижается мышечная масса, возрастает риск падений и переломов, - говорит главный областной специалист врач-гериатр Марина Волыкова.
Также следует избегать избытка соли и жидкости и обеспечить в рационе овощи и фрукты. Питаться следует 4-5 раз в день, при этом не должно быть ни избытка, ни дефицита калорий. Категорически нельзя переедать на ночь.
Наряду с правильным питанием следует помнить про физическую активность.
ИСТОЧНИК KP.RU
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