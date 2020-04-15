В Кемерове снесут жилой многоквартирный дом рядом с вокзалом
В Кемерове мэрия изымет земельный участок, а также жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме по проспекту Ленина, 3. Здание находится в аварийном состоянии.
Дом, который находится недалеко от железнодорожного вокзала, на пересечении проспектов Ленина и Кузнецкого, еще в 2016 году признали аварийным, и поэтому сейчас он подлежит сносу.
«Комитету по жилищным вопросам администрации города Кемерово в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копии собственникам объектов недвижимого имущества, указанным в приложении к настоящему постановлению, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области», - говорится в постановлении администрации от 14 апреля.
Согласно документам, в доме расположено шесть жилых квартир и столько же нежилых помещений.
ИСТОЧНИК KP.RU