15 Апр 2020 2020-04-15T12:31:23+03:00

В Кемерове снесут жилой многоквартирный дом рядом с вокзалом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кемерове мэрия изымет земельный участок, а также жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме по проспекту Ленина, 3. Здание находится в аварийном состоянии.

Дом, который находится недалеко от железнодорожного вокзала, на пересечении проспектов Ленина и Кузнецкого, еще в 2016 году признали аварийным, и поэтому сейчас он подлежит сносу.

«Комитету по жилищным вопросам администрации города Кемерово в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копии собственникам объектов недвижимого имущества, указанным в приложении к настоящему постановлению, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области», - говорится в постановлении администрации от 14 апреля.

Согласно документам, в доме расположено шесть жилых квартир и столько же нежилых помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU