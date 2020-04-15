2020-04-15T12:29:50+03:00
Общество

Шестому городу Кузбасса присвоено звание «Город трудовой доблести и воинской славы»

Им стал Ленинск-Кузнецкий
Ирина АВТУШКО
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Шестому городу Кузбасса присвоено звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Фото: Пресс-служба АПКШестому городу Кузбасса присвоено звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Фото: Пресс-служба АПК
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Ленинску-Кузнецкому присвоено звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Почетный знак мэру Константину Тихонову вручил губернатор Сергей Цивилев.

Город стал шестым в регионе, кто удостоен этого звания и получит 25 миллионов рублей на развитие. При этом жители сами решат, на благоустройство каких объектов направить средства. Например, можно провести реконструкцию сквера Центрального дворца культуры, где находятся памятные объекты.

Напомним, что почетное звание «Город трудовой доблести и воинской славы» присваивается городам Кузбасса, где в годы Великой Отечественной войны работники предприятий, организаций и учреждений проявили упорство и самоотверженность в труде, а мобилизованные в армию продемонстрировали примеры исключительного мужества и героизма.

-Наша общая задача – развивать регион и делать жизнь людей лучше. Уверен, Ленинск-Кузнецкий не подведет, и точно так же, как в военные годы, сможет нарастить свои производственные мощности, – отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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