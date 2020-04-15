В Кемерове мусор из Искитимки вылавливают экскаватором
В Кемерове для очистки реки Искитимки пришлось привлечь экскаватор. Мусора в ней слишком много.
Напомним, что еще накануне на реке работали спасатели. При очистке шандоров под Университетским мостом они выловили более 30 кубометров мусора. Специалистам пришлось вручную извлекать скопившиеся пластиковые и стеклянные бутылки, шины и коробки. Было вывезено два КамАЗа отходов, в работе задействовано три единицы спецтехники.
А сегодня пришлось привлекать уже экскаватор.
«Хочу обратиться к кемеровчанам: Давайте вместе относиться более бережно к нашему городу, выкидывать мусор в специально отведенные емкости, а не в реку», - отметил глава города Илья Середюк на своей странице в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU