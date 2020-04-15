2020-04-15T14:33:12+03:00
Общество

Побег из курятника: домашних гусей заметили в центре Кемерова

Пернатые прогуливались по берегу Искитимки [видео]
Ирина АВТУШКО
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Побег из курятника: домашних гусей заметили в центре КемероваПобег из курятника: домашних гусей заметили в центре КемероваФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В центре Кемерова, на берегу Искитимки компанию уже всем привычным диким уткам решили составить домашние гуси. Фото и видео пернатых прислала в редакцию очевидица.

На кадрах видно, как птицы деловито прогуливаются по берегу реки, недалеко от которого располагаются Управление Федерального казначейства, Главное управление кузбасского МЧС, административные здания и многоэтажная жилая застройка.

- Птиц я увидела рано утром, когда вышла погулять с собакой, - рассказывает автор фото. - Обычно на берегу можно увидеть трех-четырех уток, а тут - домашние гуси. Сразу четыре! В прошлые годы ни летом, ни зимой я такого не видела. Собака их спугнула лаем, после чего птицы спустились к воде и вплавь отправились на другой берег.

Домашние гуси на Искитимке.Полина ПРИЛУЦКАЯ

На нем, к слову, совсем недалеко, находится частный сектор. Возможно, именно оттуда и пришли пернатые гости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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