Побег из курятника: домашних гусей заметили в центре Кемерова

15 Апр 2020 2020-04-15T14:33:12+03:00

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В центре Кемерова, на берегу Искитимки компанию уже всем привычным диким уткам решили составить домашние гуси. Фото и видео пернатых прислала в редакцию очевидица.

На кадрах видно, как птицы деловито прогуливаются по берегу реки, недалеко от которого располагаются Управление Федерального казначейства, Главное управление кузбасского МЧС, административные здания и многоэтажная жилая застройка.

- Птиц я увидела рано утром, когда вышла погулять с собакой, - рассказывает автор фото. - Обычно на берегу можно увидеть трех-четырех уток, а тут - домашние гуси. Сразу четыре! В прошлые годы ни летом, ни зимой я такого не видела. Собака их спугнула лаем, после чего птицы спустились к воде и вплавь отправились на другой берег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/773256" frameborder="0"></iframe> Домашние гуси на Искитимке.Полина ПРИЛУЦКАЯ

На нем, к слову, совсем недалеко, находится частный сектор. Возможно, именно оттуда и пришли пернатые гости.

ИСТОЧНИК KP.RU