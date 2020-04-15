15 Апр 2020 2020-04-15T14:08:38+03:00

Из-за ситуации с коронавирусом сирены в Новокузнецке будут включаться каждый день Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Оповещение будет проходить в 10.00 и 16.00

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В Новокузнецке системы оповещения населения теперь будут включаться каждый день. Сирены будут звучать дважды – в 10.00 и 16.00.

Начиная с 15 апреля по распоряжению главы города Сергея Кузнецова во всех районах города дважды будут включаться электросирены. Об этом сообщили в МБУ «Управление по защите населения и территории города Новокузнецка».

-Запуск электросирен осуществляется в рамках введенного режима «Повышенная готовность», в связи с пандемией коронавируса, для привлечения внимания горожан к необходимости соблюдения самоизоляции и мер безопасности, - отметили в учреждении. - Просим проявить понимание и сохранять спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU