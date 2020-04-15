В Кемерове загорелось производственное здание

15 Апр 2020 2020-04-15T14:22:52+03:00

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В среду, 15 апреля в Кемерове произошел пожар. Очевидцы сняли на видео, как полыхает крыша производственного здания.

Возгорание произошло на улице Стахановской в Центральном районе города. На кадрах видно, что в строении бушует открытое пламя.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, пожар произошел в производственном здании. Никто не пострадал, так как людей внутри не было. Сейчас открытое горение ликвидировано, на месте продолжают работать спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU