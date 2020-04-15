В Кемерове загорелось производственное здание
Кадры пожара разместили в соцсетях очевидцы
В Кемерове загорелось производственное здание. Фото: "Регион 42"/ vk.com
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В среду, 15 апреля в Кемерове произошел пожар. Очевидцы сняли на видео, как полыхает крыша производственного здания.
Возгорание произошло на улице Стахановской в Центральном районе города. На кадрах видно, что в строении бушует открытое пламя.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, пожар произошел в производственном здании. Никто не пострадал, так как людей внутри не было. Сейчас открытое горение ликвидировано, на месте продолжают работать спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU